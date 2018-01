Turnschuh-Fieber in Berlin: Alle hoffen, einen Schuh mit Bus- und Bahnticket zu ergattern. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Der Adidas-Schuh erscheint in einer limitierten Auflage von 500 Exemplaren. Die Sneakers sind im Look der Berliner U-Bahn-Sitzbezüge gehalten. Die Schuhe gelten bis Ende 2018 als Fahrkarte in U-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und Fähren. 180 Euro soll der Schuh kosten, der am Dienstag in zwei Läden verkauft wird.



Die Werbeaktion soll Jugendliche in die Bahnen locken. Die Fahrkarte ist in die Lasche eingearbeitet - Kunden sparen im Vergleich zur regulären Jahreskarte fast 800 Euro.