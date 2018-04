Wintersport: Snowboard (Symbolbild) Quelle: ZDF

Finale verpasst, Olympia-Norm geschafft: Snowboarder Johannes Höpfl hat mit Rang 15 in der Quali zum dritten Halfpipe-Weltcup der Saison im chinesischen Secret Garden das Olympia-Ticket gelöst.



Der nationale Verband Snowboard Germany hatte für die Reise nach Südkorea zwei Platzierungen unter den besten 18 im Weltcup gefordert. Den ersten Teil der Norm hatte Höpfl mit Rang zehn beim Saisonstart in Cardrona/Neuseeland gepackt. Das Finale verpasste Höpfl im Ski-Resort von Chongli klar. Die besten zehn Athleten fahren dort in der Nacht auf Donnerstag den Weltcup-Sieg aus.