Zuvor hatte der Menschenrechtsanwalt Richard Tibbo auf der Bühne gesprochen. Der Jurist hatte die Flucht von Snowden aus dem "Mira Hotel" in Hongkong organisiert, nachdem dieser im Juni 2013 an die Öffentlichkeit gegangen war. Während US-Agenten ihn in der chinesischen Sonderverwaltungszone suchten, versteckte der Jurist den Whistleblower bei seinen Mandanten - Flüchtlingen aus Sri Lanka und von den Philippinen. Schließlich sei das der letzte Ort gewesen, wo nach ihm gesucht worden wäre.