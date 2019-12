Das Forscherteam Katrin Brunner und Philipp Rauschnabel von der Bundesuniversität München haben Weihnachten wissenschaftlich analysiert. Dafür befragten sie 1.000 Personen nach ihren Vorlieben und Traditionen. So viel vorweg: Wenn der Weihnachtsmann bei Ihnen die Geschenke unter einen echten Tannenbaum legt, den Sie am 20. Dezember gekauft haben und dazu 'Driving Home For Christmas' erklingt, dann feiern Sie wohl ein durchschnittliches Weihnachtsfest.