Auch Susanne Dröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin geht davon aus: Eine CO2-Abgabe in Deutschland würde zu ähnlichen Effekten führen wie in der Schweiz. "In Deutschland fehlt es an Anreizen für Investitionen in Heizungs- und Klimaanlagen oder in die Dämmung", sagt Dröge. Für den Verkehrssektor sei "allerdings ein recht hoher CO2-Preis vonnöten, um Effekte zu erzielen". Dröge fordert ein Bündel an Maßnahmen, um CO2 zügig einzusparen: "Ein günstiger Nahverkehr, attraktive Bahnverbindungen, gute Radwege und positive Anreize im Großen wie im Kleinen", sagt Dröge. Hier hat die Schweiz mit ihrer pünktlichen Bahn einen großen Vorteil.