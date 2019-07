Am Mittwoch gehen sie noch hier in die Schule, am Donnerstag sind sie schon in einem anderen Land, mit einem neuen System, einer neuen Sprache. Das ist sehr, sehr anstrengend. Valentina Giudizio

Giudizio: Nicht alle Kinder, die nächstes Jahr hier in die Schule gehen, werden in Griechenland bleiben. Manche warten vielleicht nur noch auf die Papiere, um zu ihren Familien nach Deutschland oder Belgien zu können. Das geht so schnell! Am Mittwoch gehen sie noch hier in die Schule, am Donnerstag sind sie schon in einem anderen Land, mit einem neuen System, einer neuen Sprache. Das ist sehr, sehr anstrengend.



Und gerade bei kleineren Kindern dürfen wir nicht vergessen: Da sind Jungen und Mädchen ihrer Heimat entrissen worden, und jetzt sollen sie plötzlich in einem fremden Land in eine Schule gehen, in der eine Sprache gesprochen wird, die sie nicht verstehen - mit einem Schulbus, der sie morgens von ihren Eltern wegbringt, die sie nicht begleiten können. Das kann für viele Kinder traumatisch sein.