In Deutschland sind die Grünen der große Gewinner der Europawahl - vor allem bei den jungen Wählern. 30 Prozent der unter 30-Jährigen gaben ihnen ihre Stimme. Ein möglicher Grund: Umwelt und Klima sind hierzulande für die junge Generation von großer Bedeutung. So auch in anderen europäischen Ländern wie Finnland, Schweden oder Dänemark. Die TUI-Jugendstudie zeigt, dass in diesen Ländern 18- bis 26-Jährige diese Themen besonders wichtig finden. Aber die Studie und die Wahlergebnisse zeigen auch: Nicht in allen Ländern waren Umwelt und Klima die wichtigsten Themen.