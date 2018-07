In Trumps zweitem Amtsjahr vertiefen sich die Gräben zu London in dem Maße, in dem er multilaterale Mechanismen und Vereinbarungen beschädigt und aufkündigt. Seine Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumporte, der US-Ausstieg aus dem unter Mitwirkung der Briten ausgehandelten Atomabkommen mit dem Iran sowie seine Aufkündigung der G7-Gipfelerklärung sind Schläge ins Gesicht auch der Partner in London.

Dennoch kommen die Planungen für Trumps mehrfach verschobenen Besuch zum Abschluss. May will die Idee einer "besonderen Beziehung" zu den USA keineswegs beerdigen. Die Streitigkeiten um den Handel und den Iran bezeichnet sie mit britischem Understatement als "Meinungsverschiedenheiten". May strebt ein Freihandelsabkommen mit den USA an, das Nachteile des Brexit begrenzt.