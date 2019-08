Hier braucht es eine neue Mehrheit: Das Parlament in Rom

Quelle: Ettore Ferrari/ANSA/dpa

Italiens Regierung ist gescheitert und Staatspräsident Sergio Mattarella steht vor der schwierigen Aufgabe, einen Weg aus der Krise zu finden. Sein wichtigstes Ziel: Das Land stabil halten. "Das heißt, dass das Land nicht unter Druck gerät an den internationalen Finanzmärkten. Italien steht schon vor einer Rezension", so ZDF-Korrespondentin Annette Hilsenbeck in Rom.