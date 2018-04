Facebook sammelt Daten auch außerhalb seines Netzwerks, so etwa über den "Gefällt mir"-Button, der in viele Webseiten eingebettet ist. Völlig verhindern lässt sich das nicht. Man kann es Facebook und Co. aber schwerer machen, Surfdaten abzugreifen. So sollte man Facebook nie im Hintergrund laufen lassen, während man im Netz aktiv ist. Die gesammelten Surfdaten lassen sich andernfalls nämlich sofort dem eigenen Nutzerkonto zuordnen.



Um von Facebook und Co. beim Surfen im Netz nicht identifiziert zu werden, empfiehlt es sich zudem, den Cache seines Browsers und alle Cookies regelmäßig zu löschen. In den Einstellungen von Firefox oder Google Chrome sollte man die Annahme von Cookies, die von Drittanbietern stammen, unterbinden. Stiftung Warentest empfiehlt zudem Tracking-Blocker wie uBlock Origin, die im Browser installiert werden und viele neugierige Datenspione stoppen.