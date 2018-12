Ein komplizierter Name: Annegret Kramp-Karrenbauer. Archivbild

Annegret Kramp-Karrenbauer - der Name ist selbst für deutsche Journalisten eine Herausforderung. Auch die Kollegen im Ausland wissen häufig nicht, wie sie den Namen aussprechen sollen.



Der britische Journalist Jeremy Cliffe twitterte: "It's pronounced: Anna-gret Cramp Karen-bower." In Frankreich wird der Name abgekürzt: AKK. Wird er ausgesprochen, klingt er etwa so: Anngret Kromp-Karrenboer. Im iranischen Radio wurde die neue CDU-Chefin als "Ann-Geret Keraamp-Karen-Boer" vorgestellt.