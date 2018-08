In der Mittagshitze steigt die Temperatur im Auto schnell an. Bei einer Außentemperatur von 34 Grad klettert die Temperatur im Auto auf bis zu 50 Grad. Nur wenige Minuten im Auto können zu einem lebensgefährlichen Hitzeschlag führen. Daher sollte man niemanden im Auto zurücklassen. Vor allem Kinder und Tiere leiden unmittelbar unter der Hitze - und wissen sich oftmals nicht selbst zu helfen.

Bildquelle: ZDF / Andrew Grundstein et al.: Quantifying the Heat-Related Hazard for Children in Motor Vehicles