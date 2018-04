WhatsApp ist kein Netzwerk im klassischen Sinn. Die App erlaubt es aber, Gruppen zu bilden, in denen man wie in einem Netzwerk posten kann. WhatsApp gehört zu Facebook.



WhatsApp-Nachrichten sind verschlüsselt, sodass kein Unbefugter mitlesen kann. Die App merkt sich aber, wann man mit wem chattet. Zudem greift sie Nutzerdaten aus dem Adressbuch ab. Ohne diesen Datenzugriff lässt sich WhatsApp nicht sinnvoll nutzen. Messenger wie Threema oder Signal gehen mit den Daten ihrer Nutzer sparsamer um.



In welchem Umfang Daten mit Facebook geteilt werden, ist nicht bekannt. WhatsApp versichert, sich an die neue EU-Datenschutzverordnung halten zu wollen, die Ende Mai in Kraft tritt. Danach müsste WhatsApp jeden Nutzer um Zustimmung bitten, bevor Daten an Facebook gesendet werden dürfen.