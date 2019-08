"Du hast‘s gut, du hast nen deutschen Pass", sagt mir der junge, russische Geschäftsmann in geschliffenem Oxford-Englisch, mit dem ich am Flughafen in Minsk in Weißrussland durch das Terminal sprinte. Unsere Maschine ist spät losgeflogen in Moskau, unser Anschlussflieger nach Kiew wartet hoffentlich. Seitdem es keine Direktflüge mehr zwischen Russland und der Ukraine gibt, ist Minsk zum Drehkreuz für die Flüge zwischen Moskau und Kiew geworden. Die Maschine nach Kiew wartet, alles gut. "Ich werde gleich in Kiew wieder tausende Fragen beantworten müssen, warum ich als Russe in die Ukraine reise, das nervt!"