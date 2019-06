Aber: Zwischen 2000 und 2017 gingen die Treibhausgasemissionen in Deutschland nur um weniger als 0,7 Prozent pro Jahr zurück. In diesem Tempo sind die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens, dem Deutschland zugestimmt hat, nicht einzuhalten. In Deutschland wäre das so frühestens 2100 möglich. Ziel des Abkommens ist es, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.