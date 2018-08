Grundsätzlich sind die Gehälter vor allem in Städten mit starken Unternehmen hoch - etwa in der VW-Stadt Wolfsburg (4.622 Euro, Rang 3), im Finanzzentrum Frankfurt am Main (4.182 Euro, Rang 9) oder im Bayer-Sitz Leverkusen (4.170 Euro, Rang 10). In Landkreisen sind die Einkommen vor allem dann hoch, wenn sie an finanzstarke Ballungszentren angrenzen - wie die an Frankfurt am Main grenzenden Kreise Main-Taunus-Kreis (4.061 Euro, Rang 13) und Hoch-Taunus-Kreis (4.024 Euro, Rang 14).