Ich habe dann gerne eine Mandarine oder eine Orange geschält, weil das wenigstens eine Betätigung war. Horst Seehofer, CSU-Vorsitzender

In der Zeit von 16 Uhr nachmittags bis 6 Uhr in der Früh sei nur über die Frage der Verteilung der Ministerien gesprochen worden. Während dieser nervenzehrenden Phase habe er viele überhaupt nicht mehr angetroffen. "Die gingen in andere Räume und haben sich auf den Boden gelegt", berichtete Seehofer. Minister hätten sich auf die Böden der CDU-Zentrale zum Schlafen gelegt und auch ranghöhere Teilnehmer - "Ministerpräsidenten zum Beispiel". "Dann verbleiben in dem Zimmer vier, fünf Personen, die aber nicht miteinander reden, weil keiner eine Lösung hat und weil man unterschiedlicher Meinung ist", sagte der CSU-Vorsitzende. "Ich habe dann gerne eine Mandarine oder eine Orange geschält, weil das wenigstens eine Betätigung war."