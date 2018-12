So viel Strom aus erneuerbaren Energien wie noch nie. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Ökostrom-Erzeugung in Deutschland steuert auf einen neuen Rekord zu. Nach Berechnung des Energieversorgers Eon werden Windparks, Solaranlagen und andere erneuerbare Energiequellen im Laufe dieser Woche mehr Strom produziert haben als 2017.



"Bis Jahresende rechnen wir mit mehr als 200 Milliarden Kilowattstunden erzeugtem und eingespeistem Strom aus erneuerbaren Energien - rund fünf Milliarden mehr als 2017 und so viel wie nie zuvor", so Victoria Ossadnik, Leiterin von Eon Deutschland.