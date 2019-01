Aus meiner Sicht ist das kein Grund, über das zu geringe Wachstum zu jammern. Helaba-Chefökonomin Gertrud Traud

Auch hier - in der deutschen Industrie - hat sich die Beschäftigung übrigens positiv entwickelt. Den Trend steigender Beschäftigung jedenfalls sehen die meisten Wirtschafts- und Arbeitsmarktforscher auch für die nahe Zukunft als ungebrochen an. "Wir schauen weiter positiv in die Zukunft", sagte der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, jüngst in einem Interview. Diese Ansicht teilt auch die Chefökonomin der Landesbank Hessen-Thüringen Helaba, Gertrud Traud. "In diesem Jahr erwarten wir auch noch ein Wachstum von 1,5 Prozent. Das ist über der Beschäftigungsschwelle, also werden noch weitere Jobs geschaffen. Aus meiner Sicht ist das kein Grund, über das zu geringe Wachstum zu jammern."