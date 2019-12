Pilger auf dem Jakobsweg. Archivbild

Quelle: Jörg Vogelsänger/dpa

Der Jakobsweg hat einen neuen Rekord erzielt. Laut Pilgerbüro in Santiago de Compostela, erhielten in diesem Jahr bisher 344.828 Wanderer ihr Pilgerdiplom. Dafür mussten sie per Stempel im Pilgerausweis nachweisen, mindestens die letzten 100 Kilometer zu Fuß oder die finalen 200 Kilometer per Rad absolviert zu haben.



Die letzten Rekorde datierten aus den Jahren 2018 (327.378) und 2017 (301.036). Vor einem Jahrzehnt, 2009, lag die Zahl der Ankömmlinge noch deutlich unter der Hälfte (145.877).