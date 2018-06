2017 war das sicherste Jahr der zivilen Luftfahrt. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Nach vorläufiger Bilanz des Aviation Safety Networks war 2017 das sicherste Jahr in der zivilen Luftfahrtgeschichte. Weltweit registrierte die Datenbank bis Silvester neun tödliche Flugzeugunglücke mit insgesamt 67 Toten, so wenig wie nie zuvor.



Jährlich gibt es nach Angaben des Flugunfallbüros weltweit schätzungsweise mehr als 3,7 Milliarden Flugpassagiere. Die neuen Zahlen entsprechen einem seit 1997 andauernden Trend in der Zivilluftfahrt. Die Zahl der Unfälle nehme immer weiter ab.