Für Mecklenburg-Vorpommern sind die Nord-Stream-Projekte ein Gewinn. In Lubmin, dem kleinen Küstenort am Greifswalder Bodden südöstlich von Rügen, landen dank Nord Stream 1 jetzt schon rund 1,5 Millionen Euro Gewerbesteuern jährlich in der Gemeindekasse, Nord Stream 2 dürfte diesen Betrag noch einmal verdoppeln, schätzt der Bürgermeister. Im Industriegebiet des Ortes trifft die erste Gaspipeline auf deutschen Boden, das Gas der zweiten soll ebenfalls von Lubmin aus in das deutsche Gasnetz eingespeist werden. "Die Arbeitsplätze, die entstanden sind, und die Gewerbesteuerinnahmen sind ein wichtiger Faktor für uns", sagt Axel Vogt (CDU), ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde. Viele Projekte wie die Sanierung von Straßen oder die Renovierung des Sportplatzes, den sie hier "Arena" nennen, hätten nicht so schnell verwirklicht werden können. "Und 2020 werden wir als Kommune keine Schulden mehr haben", freut sich Vogt.