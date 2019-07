Städte könnten zum Beispiel stündlich ihre Ampelsteuerung an die Luftqualität anpassen. Marko Babic von Bosch

In Ludwigsburg nahe Stuttgart hat Bosch rund ein Dutzend der unscheinbaren Kästen aufgehängt. Sie messen nicht nur den Wert der immer wieder diskutierten Stickstoffdioxide, sondern auch Ozon oder die Feinstaubbelastung. Der Plan dahinter: "Wir wollen die Echtzeitdaten sowie die daraus erstellten Karten an Kunden verkaufen. Städte könnten zum Beispiel stündlich ihre Ampelsteuerung an die Luftqualität anpassen", sagte Marko Babic, Leiter des Bereichs Luftqualität, bei Bosch. Die Boxen werden aber auch in Großstädten wie Paris und Marseille erprobt.