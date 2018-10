Für das Wahlkampf-Team um die beiden Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann ist mit dem Social Web ein neuer "Marktplatz" hinzugekommen, um Menschen zu erreichen. Wichtig ist den Grünen in Bayern gleichzeitig aber auch, zu betonen, dass sie die herkömmlichen Möglichkeiten, in den direkten Austausch zu kommen, keinesfalls vernachlässigen würden. So habe Katharina Schulze in den letzten Wochen in ihrem Stimmkreis mit ihrem Team an über 5.000 Haustüren geklingelt. Das seien so viele wie noch nie.



Grundsätzlich sieht man bei den Grünen Social Media als willkommene Gelegenheit, Menschen zu erreichen und sie von den eigenen politischen Ideen zu überzeugen. Eine Partei-Sprecherin betont: "Wir sehen die sozialen Netzwerke als einen Ort an, der - sofern er nicht durch das gezielte Setzen von Fake News oder den Einsatz von Social Bots missbraucht wird - für die demokratische Meinungsbildung förderlich sein sollte."