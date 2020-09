Zugleich warnt er davor, den eingeschlagenen Kurs zu verlassen: "Es ist alles noch auf dünnem Eis, es ist alles ein zartes Pflänzchen, das wächst. Denn wir leben heute in einer anderen Welt als früher. Ich bin fest überzeugt, so leicht gibt es kein zurück mehr in die gute alte Zeit." Ziel all seiner Pläne sei das Jahr 2023 - dann steht in Bayern die nächste Landtagswahl an. Doch auch hier gibt es noch Unwägbarkeiten, die auch Söder nicht in der Hand hat: Als aktuell starker Mann im Bund mit besten Umfragewerten könnten im Falle eines Scheiterns der großen Koalition schon bald Rufe nach einer möglichen Kanzlerkandidatur an ihn laut werden. Noch weist er diese kategorisch zurück - wie einst beim CSU-Chefposten.