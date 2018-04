Markus Söder (r) soll Nachfolger von Horst Seehofer werden. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Rund zehn Wochen nach ihrem Debakel bei der Bundestagswahl hat die krisengeschüttelte CSU eine personelle Neuaufstellung beschlossen. Finanzminister Markus Söder soll bereits im kommenden Frühjahr Horst Seehofer im Amt des bayerischen Ministerpräsidenten beerben. Dies hat die Landtagsfraktion in München einstimmig entschieden.



Damit wird der 50-Jährige die Partei auch in die Landtagswahl im Herbst führen. Seehofer bestätigte den Stabwechsel, soll und will aber Parteichef bleiben.