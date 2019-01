Wir müssen ein neue Kapitel der Zusammenarbeit aufschlagen. Markus Söder

Söder hat nun in weniger als einem Jahr zwei Führungsposten von Seehofer übernommen. Im März 2018 war er bereits zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten gewählt worden. In seiner Rede warb er für ein geschlossenes Auftreten von CDU und CSU, die sich in der Flüchtlingskrise wiederholt heftig zerstritten hatten. "Wir müssen ein neue Kapitel der Zusammenarbeit aufschlagen", rief Söder den rund 850 Delegierten zu. Auch wenn die CSU kein Landesverband der CDU sei, so gelte: "Wir sollten das Gemeinsame statt das Trennende betonen."