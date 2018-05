Er wird empfangen, wie ein Rockstar. Um kurz vor halb elf betritt Markus Söder die Heinrich-Lades Halle in Erlangen. "Markus, Markus"-Rufe erfüllen den Saal, als er, wie ein Ministerpräsident, durch den Mittelgang nach vorne geht. Begleitet wird er von mehreren Fernsehteams. Die Erwartungen der jungen Delegierten an seine Rede hätten kaum höher sein können. Noch am Vorabend hatte er sie in den höchsten Tönen gelobt. "Die Junge Union zeigt Mut und Rückgrat bei ihren Entscheidungen - Respekt!"