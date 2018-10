Die CSU will direkt im Anschluss an die Sondierungsgespräche auf oberster Ebene entscheiden, mit welcher Partei sie konkrete Koalitionsverhandlungen aufnehmen will. Dazu soll es entweder noch am Mittwochabend oder am Donnerstagmorgen eine Telefonschalte des Präsidiums geben. Vier Wochen haben die Bayern Zeit für eine Regierungsbildung.