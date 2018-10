Brandstifter in kariertem Sakko. Volker Bouffier über Alexander Gauland

Während seines letzten großen Auftritts im hessischen Landtag vor den Wahlen warnte Bouffier offen vor radikalen Tendenzen in der AfD. Wenn führende AfD-Politiker wie Alexander Gauland von Systemparteien, Systempolitikern oder der Lügenpresse sprächen, dann seien das Begriffe, "die wir schon einmal gehört haben und die Wegbereiter in den Nationalsozialismus waren", so Bouffier. In Gauland sieht der hessische Ministerpräsident einen "Brandstifter in kariertem Sakko".