Wenn Söder am Wochenende auf die Junge Union trifft, will man sich nicht lange mit Wunden lecken aufhalten, sondern nach vorne blicken. Ihre Lehren haben sie alle gezogen. Der Wahlkampf soll "Bayern pur" sein, hier will man die Digitalisierung vorantreiben und die Infrastruktur verbessern. Bundesthemen sollen bewusst ausgespart werden. Bundesinnenminister Seehofer soll nur äußerst selten gemeinsam mit Söder im Wahlkampf auftreten. Die Doppelspitze ist praktisch zerbrochen. Auch die Bundeskanzlerin hält nach jetzigem Stand keine Kundgebungen in Bayern ab. Ob diese radikale Trennung von Landes- und Bundespolitik aber beim Wähler verfängt, ist fraglich.