Kindersilhouetten Quelle: dpa

"So, jetzt kommen wir nochmal alle zusammen irgendwie hier", sagt der bayrische Ministerpräsident Markus Söder nach seinem kurzen Eingangsstatement. Energisch rudernd dirigiert er Familien, Reporter und Fotografen in die Mitte des Kinderlandes des Deutschen Museums in München. Wie in einem Sittengemälde sitzen sie da: Mütter, Väter, die Kinder auf dem Schoß - in der Mitte der Landesvater. Söder lacht sein typisches Söder-Lächeln, von dem politische Beobachter sagen, es habe etwas Diabolisches.