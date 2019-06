Moralische Ausgrenzung ist schädlich für die Demokratie. Andreas Rödder

Also alles schmusig und für jeden etwas dabei? Nicht ganz. Es ist Andreas Rödder, der Salz in den Eintopf kippt. Der Historiker lehrt an der Universität Mainz, er ist CDU-Mitglied und wäre wahrscheinlich Kultusminister in Rheinland-Pfalz geworden, hätte Julia Klöckner 2016 die Wahl gewonnen. "Klimaabsolutisten" nennt Rödder die Demonstranten für eine bessere Klimapolitik. Was, fragt er, "wird in diesem Land los sein, wenn alles umgesetzt wird, was bei Fridays for Future gefordert wird?" Er erkennt eine "moralisierende Ausgrenzung" der Kritiker. Die Klimaretter oder auch der CDU-Kritiker Rezo würden einen "moralischen Absolutheitsanspruch" vertreten, der für Andersdenkende kaum noch Raum ließe. Und das sei "schädlich für die Demokratie", sagt Rödder.