Bayern und Baden-Württemberg wollen das Stromkonzept reformieren.

Nach dem angekündigten Kohleausstieg fordern die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ein neues Gesamtkonzept für die Stromerzeugung in Deutschland.



Das Konzept müsse schlüssige Antworten darauf geben, "wie die Stromerzeugung künftig verlässlich, sicher, umweltfreundlich und bezahlbar gestaltet werden kann", heißt es in einem Brief von Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne). Sie befürchten sonst große Nachteile für ihre Länder.