Ministerpräsident Söder kritisierte das Grünen-Programm. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Vor der bayerischen Landtagswahl hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seine Skepsis gegenüber einer schwarz-grünen Koalition bekräftigt. "Das Programm der Grünen ist aus meiner Sicht so in der Form nicht koalitionsfähig", sagte er im ZDF-Morgenmagazin.



"Das wirkt zwar frisch, aber das Programm ist uralt." Vor allem bei der Inneren Sicherheit wollten die Grünen zurückdrehen, was die CSU beschlossen habe. Er könne sich bei den Unterschieden eine Zusammenarbeit derzeit kaum vorstellen.