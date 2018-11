Der designierte CSU-Chef Markus Söder will das öffentliche Bild der CSU grundsätzlich korrigieren. Er wolle die CSU zu einem "Stabilisierungsfaktor" in der Bundespolitik machen, eine "euphorische Europapolitik" betreiben und ein "hochkooperatives Miteinander" mit der Schwesterpartei CDU pflegen, kündigte Söder in München vor Journalisten an. An Horst Seehofer als Bundesinnenminister wolle er festhalten. Söder ist bisher der einzige Bewerber für die Nachfolge von Seehofer als CSU-Chef, der bayerische Ministerpräsident soll am 19. Januar auf einem Sonderparteitag gewählt werden.