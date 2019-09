Der Zertifikatehandel soll auch den Verkehrt betreffen.

Quelle: dpa

Angesichts von Negativzinsen bei vielen Banken gebe das die Möglichkeit, dass sich die Bürger finanziell am Klimaschutz beteiligten. Für den Vorstoß von Söder und Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte zuvor bereits CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer geworben. Söder betonte, er lehne zur Klimaschutz-Finanzierung die Aufgabe der "schwarzen Null" ab. Er halte es für falsch, wieder Schulden zu machen. "Das führt am Ende nämlich nur dazu, dass wir auch ein Signal senden nicht nur in Deutschland sondern in ganz Europa, dass Schulden machen die Zukunft ist", sagte Söder.