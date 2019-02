Markus Söder mit Polizisten an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland bei Kirchdorf am Inn

Quelle: reuters

Markus Söder weiß genau, auf welche Bilder es ankommt. Erst recht an diesem Tag, an dem eines seiner Prestigeprojekte im Landtagswahlkampf Realität wird, vielleicht sogar das für ihn wichtigste. Seine bayerische Grenzpolizei darf, endlich, mit Kontrollen an der bayerisch-österreichischen Grenze beginnen. Und natürlich kommt der Ministerpräsident höchstselbst frühmorgens angefahren, um an dem "besonderen Tag", wie er sagt, dabei zu sein.