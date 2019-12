Ein durch das Erdbeben zerstörtes Gebäude

Quelle: Petros Giannakouris/AP/dpa

Nach dem Erdbeben mit mehr als 50 Toten soll Albanien von der EU 15 Millionen Euro Soforthilfe erhalten. Das kündigte die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, am Mittwoch in Brüssel an.



Die EU-Kommission werde für Albanien zudem eine Spendenkonferenz veranstalten und unter anderem 200 Helfer für den Wiederaufbau schicken, sagte von der Leyen. Ende November hatte ein Erdbeben der Stärke 6,4 den Balkanstaat erschüttert. Mehr als 50 Menschen starben, 2.000 Gebäude wurden beschädigt.