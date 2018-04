Auch Softdrinks könnten besteuert werden. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Zusätzliche Steuern auf Softdrinks, Alkohol und Tabak könnten ein wirksames Mittel gegen die Zunahme chronischer und nichtübertragbarer Krankheiten sein. Zu diesem Ergebnis kommen fünf Studien, die in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht wurden.



So seien Schlaganfälle, Herzerkrankungen, Diabetes, chronische Atemwegserkrankungen und Krebs häufig auf ungesunde Ernährung und Suchtmittel zurückzuführen. Höhere Preise könnten demnach die Nachfrage nach ungesunden Produkten senken.