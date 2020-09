Porsche und der Softwarekonzern haben auch in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet, zum Beispiel bei der Entwicklung des Auftragsmanagementsystems des Autobauers. Was sie künftig gemeinsam entwickeln, soll dann aber auch anderen Unternehmen angeboten werden.



In der sich wandelnden Autobranche gewinnt das Digitalgeschäft immer mehr an Bedeutung. Viele Hersteller arbeiten an neuen Geschäftsmodellen mehr oder weniger abseits ihres Kerngeschäfts, zum Beispiel an Mobilitätsdienstleistungen oder Lifestyle-Angeboten.