Ein Kontrollzentrum der Flugsicherung. Archivbild

Quelle: Marius Becker/dpa

Bis vor wenigen Jahren nutzten die Lotsen noch beschriftete Papierstreifen zur eindeutigen Identifizierung der Flüge in ihrem Sektor. Diese so genannten "Strips" waren mit allen wesentlichen Informationen zum jeweiligen Flug versehen. Sie wurden in kleinen Plastikrahmen am Bildschirm bereitgehalten, geordnet und nach Gebrauch ins Archiv gegeben. Die Streifen sind inzwischen durch ein elektronisches System ersetzt worden. Das "Paperless Strip System" funktioniert über einen kleinen separaten Touchscreen. Exakt dieses System in Langen ist laut DFS nach einem Software-Update aus dem Februar gestört und liefert in Einzelfällen fehlerhafte Informationen - nämlich dann, wenn einzelne Streifen sich gegenseitig überlagern. Die Lotsen müssen aufmerksamer sein und benötigen daher mehr Zeit pro kontrolliertem Flug.