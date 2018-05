Kein Computerprogramm kann mein individuelles Lebensende auf den Tag, die Woche oder das Jahr genau ermitteln. Software kann nur berechnen, wie alt Menschen mit einem bestimmten Beruf, Wohnort oder auch bestimmten Krankheiten im Durchschnitt werden. So beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung von Journalisten derzeit 61 Jahre. Um das zu berechnen, haben Versicherungsmathematiker einfach die Sterbedaten der Bundesbürger genommen, die Berufsgruppe Journalisten aussortiert, das Sterbealter addiert und durch die Zahl der Journalisten geteilt. Und dann hatte man den Durchschnitt: 61 Jahre. Das ist also ein Mittelwert. Es gibt also Journalisten, die erheblich jünger sterben und viele die sehr alt werden. Man kann also einen sehr groben Mittelwert mit 61 Jahren bilden, aber damit lässt sich nicht prognostizieren, wie alt zum Beispiel ein bestimmter ZDF-Autor wird.