Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mahnt die Autoindustrie zur Einhaltung von Zusagen bei der Nachrüstung von Dieselfahrzeugen für bessere Luft. "Bis Ende 2018 müssen die Updates für die 5,3 Millionen Diesel-Fahrzeuge in Deutschland abgeschlossen sein", sagte Scheuer.



"Es bleibt dabei: Das Wort der Hersteller gilt. Nur so bekommen wir die Diskussion um den Diesel beendet. Das sollte jedem in dieser Diskussion klar sein. Es geht um die Wiederherstellung von Vertrauen in Wort und Tat."