Delfin beim Flossentanz vor der Küste bei Adelaide in Australien. Quelle: Mike Bossley/University of St Andrews/dpa

Auch wildlebende Delfine können Kunststücke lernen: Ein Delfin-Weibchen, das vorübergehend in einem Delfinarium untergebracht war, begann nach ihrer Freilassung auf dem Schwanz zu laufen - genau wie ihre gefangenen Show-Artgenossen.



Nach und nach habe sich das Verhalten sogar in ihrer freilebenden Gruppe ausgebreitet, berichten Forscher von der schottischen University of St Andrews im Fachmagazin "Biology Letters" der britischen Royal Society. Irgendwann sei es wieder seltener geworden.