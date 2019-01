Deutsche Behörden haben den wegen Mordes verurteilten sogenannten "Lasermann" zurück in seine Heimat Schweden überstellt. Das teilte die Oberstaatsanwaltschaft Frankfurt mit. Er hatte in Frankfurt 1992 eine Garderobenfrau erschossen. Unter Auflagen wurde er 2018 zum Gerichtsprozess nach Frankfurt gebracht, wo er verurteilt wurde.



In Schweden saß er seit 1994 wegen eines anderen Mordes und versuchten Mordes im Gefängnis. Als Tatwaffe nutzte er ein Gewehr mit Laserzieleinrichtung.