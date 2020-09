Eduardo Bolsonaro wird kein Botschafter in den USA. Archivbild

Quelle: Dario Oliveira/ZUMA Wire/dpa

Der Sohn des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat seine Ambitionen auf den Botschafterposten in den USA aufgegeben. Das gab Eduardo Bolsonaro in einer Rede in der Abgeordnetenkammer bekannt, wo er einen Sitz hat.



Um Botschafter in den USA zu werden, hätte der Sprössling des Staatschefs eine Billigung durch den Senat benötigt. Doch war bis zuletzt unklar, ob er Rückhalt bekommen hätte. Erst letzte Woche übernahm der 35-jährige den Fraktionsvorsitz der rechtsgerichteten PSL-Partei seines Vaters im Unterhaus.