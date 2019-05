«Baby Sussex» im Arm von Prinz Harry.

Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben erstmals ihren kleinen Sohn öffentlich präsentiert. "Er ist wirklich ruhig", sagte Meghan stolz über ihren Sohn. "Es ist magisch, es ist total toll. Ich habe die zwei besten Jungs auf der Welt, ich bin wirklich glücklich", sagte Meghan im Schloss Windsor.



"Baby Sussex", wie der Junge bisher genannt wird, war am vergangenen Montag zur Welt gekommen. Er wog bei der Geburt knapp 3,3 Kilogramm. Der Junge steht an siebter Stelle in der Thronfolge.