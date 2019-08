Die Puten sollen nach Bayern transportiert werden. Genauer gesagt nach Ampfing. Dort sitzt der Putenschlachthof Süddeutsche Truthahn AG. Die Putenfarm in Ungarn ist einer der Zulieferbetriebe, dort sind die brutalen Bilder entstanden. "2014 hat SOKO Tierschutz eigentlich das ganze Potpourri des Grauens dieser Firma dokumentiert: also unglaubliche Brutalität in den Mastbetrieben. Da wurden Tiere lebendig in den Müll geworfen, da wurden Truthähne mit Knüppeln niedergeschlagen, Tiere sogar bei lebendigem Leib geschächtet", sagt Mülln. "Das passierte damals auch in Bayern und auch in Baden-Württemberg – von uns dokumentiert. Diese Aufnahmen jetzt aus Ungarn zeigen: Die Firma hat nichts dazu gelernt."