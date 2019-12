Mit diesem heißen Salz kann bei Bedarf Wasser zu Wasserdampf erhitzt werden, der dann eine Turbine antreibt. Die erzeugt Strom. Das heiße Salz kann über 17 Stunden in großen Tanks gespeichert werden. Das heißt, die Anlage kann auch nachts Strom produzieren, rund um die Uhr. Genau das, was die Kupferindustrie braucht. Die Atacama ist dafür der am besten geeignete Platz.



Francisco Vizcaino, Ingenieur beim Cerro Dominador, ist überzeugt: "Die Einstrahlung, also das Licht, das von der Sonne kommt, ist hier die höchste der Welt. Die Energie, die wir an der Oberfläche bekommen, macht unsere Anlagen sehr effizient."